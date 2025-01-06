Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı davası bugün başlayacak: 25 sanığın 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 300 yılın üstünde hapsi isteniyor

Yayınlanma: 06.01.2025 - 09:20

Güncelleme: 06.01.2025 - 09:20

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesine 28 Ocak 2024'te, Pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Tuncer Cihan (52) isimli yurttaşın ölümüne sebep olan IŞİD'li teröristlerden Tacikistan uyruklu Amirjon Kholiqov ve Rusya uyruklu David Tanduev ile saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen ve 17 Eylül 2024'te tutuklanan Viskhan Soltamatıov'un da aralarında olduğu 32'si tutuklu toplam 43 şüphelinin yargılanmasına bugün, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda başlanacak.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan idianamede 3 kişi mağdur, kilisenin rahibi Anton Bulai'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi 'müşteki' olarak yer alıyor.

25 SANIĞA 2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 300 YILIN ÜSTÜNDE HAPİS TALEBİ

Saldırıyı gerçekleştiren tutuklu şüpheliler David Tanduev ile Amirjon Kholiqov ile saldırıyı planlayanlardan biri olduğu iddiasıyla tutuklanan ve sonradan iddianameye eklenen Viskhan Soltamatıov ve bu şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen Edelkhan Inazhaev ile eşi Zharaidat Esmurzieva hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütü IŞİD'e üye olmak", Tuncer Cihan'a yönelik "Tasarlayarak kasten öldürme", 11 kişiye yönelik "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ateşli silah ve mermi bulundurmak" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 218 yıl 7'şer aydan 349 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Şüpheli Inazhaev'in ayrıca "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7.6 yıla kadar hapsi istendi.

Diğer 20 şüpheli hakkında da benzer suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 217 yıl 1'er aydan 345'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şüphelilerden 18'inin ise sadece "Silahlı terör örgütü IŞİD'e üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep ediliyor.