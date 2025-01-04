Cezaevinden 25 gün önce tahliye olmuştu: Silahlı saldırıya uğradı!

Küçükçekmece'de 25 gün önce cezaevinden tahliye olan Tolga Y., evinin önünde oturduğu sırada motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Olayı yara almadan atlatan Tolga Y., bir süre kaçan saldırganları kovaladı.

Cezaevinden 25 gün önce tahliye olmuştu: Silahlı saldırıya uğradı!
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DHA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 09:37

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı lMehmet Akif Mahallesi Saka Sokak'ta dün akşam saat 22.00 sıralarında silahlı saldırı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Tolga Y. (20), evinin önünde oturduğu sırada, kimliği belirlenemeyen motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Olayı şans eseri yara almadan atlatan Tolga Y., bir süre motosiklet ile kaçan şüphelileri kovaladı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler sokakta inceleme yaparken, Tolga Y. polis merkezine gidip ifade verdi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Öte yandan, Tolga Y.'nin 3 ay önce 'silahlı saldırı' suçundan cezaevine girdiği ve 25 gün önce tahliye olduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganların kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.


Etiketler: #CEZAevi #İstanbul #silahlı saldırı #Tahliye

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