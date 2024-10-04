Şantaj davasında yeni gelişme: Aleyna Tilki'ye 'zorla getirme' kararı

Yayınlanma: 04.10.2024 - 09:32

Güncelleme: 04.10.2024 - 09:32

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin kimlik bilgileri, yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen kişisel verileri, ev adresi, nüfus kaydı gibi birçok kişisel bilgisini ele geçiren İbrahim Y.'nin, sosyal medya üzerinden ünlü şarkıcının babası ve asistanına ulaşarak, bilgileri üçüncü kişilere yayacağını söyleyip şantaj yaptığı iddia edilmişti.

İbrahim Y.'nin, daha sonra söz konusu bilgileri yine sosyal medya üzerindeki farklı hesaplardan yaydığı öne sürülmüştü. Aleyna Tilki'nin şikayeti üzerine İbrahim Y. hakkında "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

MAHKEMEDEN ZORLA GETİRME KARARI

Sabah'tan Oğuzhan Uysal'ın haberine göre Anadolu 73. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Aleyna Tilki katılmadı. Sanık İ.Y.'nin avukatı, bir önceki celsede de tanıklar Aleyna Tilki ve babasının bulunmadığını söyleyerek zorla getirme talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, genç şarkıcının zorla getirilmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında verdiği ifadede, hesabın kendisine ait olduğunu ve hesabının çalındığını söyleyen 30 yaşındaki iş güvenliği uzmanı İbrahim Y., hakim karşısına çıkıp farklı bir ifade vermişti. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyen sanık, "Aleyna Tilki'nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Öğrendikten sonra yardımcı olmak amacıyla ilk önce kendisine mesaj attım. Bilgilerinin çalındığını söyledim. Daha sonra babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı" demişti. İfadesindeki çelişkinin nedeni sorulan sanık, son verdiği ifadenin doğru olduğunu belirtmişti.

Mahkeme, bir sonraki celse Aleyna Tilki'nin duruşmada hazır edilmesini istemişti. Mahkeme ayrıca, kendisine mail ve mesaj atılan Tilki'nin babası ve asistanının tanık olarak duruşmada dinlenilmesine karar vermişti.