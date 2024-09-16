Miss Turkey 2024 tartışması bitmiyor! Aleyna Tilki'den İdil Bilgen'e destek

Yayınlanma: 16.09.2024 - 13:05

Güncelleme: 16.09.2024 - 13:05

Miss Turkey 2024 yarışmasının kazananı İdil Bilgen, Türkiye’nin yeni güzellik kraliçesi olarak taç giydi. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, yarışmanın ardından sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kaldı. Bazı ünlüler yeni güzeli eleştirirken, diğerleri Bilgen'in hem donanımlı hem de güzel bir Türk kadını olarak temsil gücünü savundu.

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eleştirilerin genellikle toplumun öğretilmiş güzellik standartlarından kaynaklandığını belirtti. Tilki, paylaşımında şunları ifade etti:

"Genellikle güzellik yarışmalarını çok desteklemiyorum ama donanımlı, hikayesi olan, kendine has kadınları çok beğeniyorum. Kaliteli güzelliğiyle bir Türk kadını. Eleştiri yapan insanları normalleştirmemek adına bunu söylemeliyim ki, öğretilmiş bilgilerle yönetilen beyniniz ve hisleriniz, herhangi bir güzelliği algılayacak kadar özgür değil."

Miss Turkey 2024 galibi İdil Bilgen, sosyal medyada tartışma yaratmaya devam ederken, bazıları ise onun hem zekası hem de güzelliğiyle Türkiye'yi gururla temsil edeceğini savundu.