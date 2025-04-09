Şantiyede ayağı kayıp düşen işçinin yüzüne inşaat demiri saplandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalıştığı şantiyede ayağı kayıp düşen Muharrem Tunç'un yüzüne inşaat demiri saplandı. Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Tunç’un yüzüne saplanan demir, doktorların kontrolünde itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Hatay'ın İskenderun'un Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir şantiyede çalışan Muharrem Tunç, sabah saatlerinde ayağı kayarak düştü.
Bu sırada yerdeki inşaat demiri Tunç'un boynundan girip yanağından çıktı. Diğer işçilerin ihbarıyla şantiyeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Tunç'u yüzüne saplanan demirle birlikte hastaneye kaldırdı.
Ameliyata alınan Muharrem Tunç’un yüzüne saplanan demir, doktorların kontrolünde itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Tunç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte diplomaya iptal kararı veren ekip!
- Tanal'a jet polis müdahalesi: Görüntüler ortaya çıktı
- Avukatından skandal savunma!
- ‘Yani Erdoğan’ı aday göstermeyecekler’
- ‘Kaybetmekten çok korkuyor’
- Ümit Özdağ'a aylar sonra iddianame!
- CHP kurultayının iptali için dilekçe verdi!
- Premier Lig'den transfer itirafı!
- Mahir Polat'ın avukatından açıklama geldi!
- Silivri Cezaevi’nde şiddet iddiası