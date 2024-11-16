Şantiyede facia: Operatör lavaboya gitti, kepçeyi çalıştırmak isteyen 2 çocuk hayatını kaybetti

Elazığ’da bir şantiye alanında meydana gelen kazada kepçenin devrilmesi sonucu iki çocuk hayatını kaybetti.

Şantiyede facia: Operatör lavaboya gitti, kepçeyi çalıştırmak isteyen 2 çocuk hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 16.11.2024 - 11:53

Olay, Sarı Çubuk köyündeki bir inşaat şantiyesinde çalışmalara devam edildiği sırada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, şantiye alanında kullanılan kepçenin henüz bilinmeyen bir nedenle devrilmesi sonucu Murat Ateş (17) ve Yusuf Gözel (16) ağır yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Murat Ateş ve Yusuf Gözel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'OPERATÖR LAVABODAYDI' İDDİASI

İddiaya göre Ateş ve Gözel kepçeye bindiği sırada, kepçe operatörü ise lavabo ihtiyacını karşılamak için tuvalete gitmişti.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Elazığ #kepçe

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