Şantiyede korkunç olay... İki çocuk iş makinesinin altında kaldı!

Elazığ'da çalıştırmak istedikleri iş makinesinin altında kalan 17 yaşındaki Murat Ateş ile 16 yaşındaki Yusuf Gözel, hayatını kaybetti.

Şantiyede korkunç olay... İki çocuk iş makinesinin altında kaldı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 16.11.2024 - 14:38

Elazığ'da merkeze bağlı Sarıçubuk köyündeki bir şantiye alanında sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; operatörün bulunmadığı sırada şantiyede bulunan Murat Ateş (17) ve Yusuf Gözel (16), park halindeki iş makinesine binerek çalıştırmaya çalıştı. Bu sırada hareket ederek devrilen iş makinesi, Ateş ve Gözel’in üzerine devrildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ateş ve Gözel, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Murat Ateş özel bir hastanede; Yusuf Gözel de Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #Elazığ #iş makinesi #şantiye #Çocuk

İlgili Haberler

Artvin’de acı ölüm: Kestiği ağacın altında kaldı!

Artvin’de acı ölüm: Kestiği ağacın altında kaldı!
Otomobil güzellik merkezine daldı: 2 kişi aracın altında kaldı

Otomobil güzellik merkezine daldı: 2 kişi aracın altında kaldı
İki işçi alüminyum levha altında kaldı

İki işçi alüminyum levha altında kaldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler