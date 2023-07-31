Şantiyedeki gaz zehirlenmesi dehşetinde yeni gelişme: 1 işçi hayatını kaybetti
Manisa'da hızlı tren projesinin şantiye alanındaki tünelde gaz sızıntısı dolayısıyla mahsur kalan ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırılan 2 işçiden 1’i hayatını kaybetti.
İzmir- Ankara hızlı tren projesinin Alaşehir ilçesi bölümündeki şantiyede, saat 10.00 sıralarında gaz sızıntısı meydana geldi.
İddiaya göre, şantiye alanındaki tünelde çalışan Muhammet Yavuz, Yaşar Nacaroğlu ve 2 işçi, seyir halindeki kamyonette gaza maruz kaldı. Bu sırada kamyonet balçığa saplandı.
Muhammet Yavuz ile Yaşar Nacaroğlu fenalaşırken diğer işçiler kendi imkanları ile tünelden çıktı.
İşçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara AFAD ve Soma'daki maden işçileri de destek verdi.
İtfaiye ekipleri, tüneldeki gazı tahliye etti. İtfaiye ekiplerince 1,5 saatlik çalışma ile kurtarılan 2 işçi, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaşar Nacaroğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yavuz'un ise durumunun ağır olduğu bildirildi.
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