Resmi Gazete'de yayımlandı: İşçinin parası hedefte!

Yayınlanma: 30.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.07.2023 - 03:00

AKP iktidarı, 137.8 milyar TL kaynak bulunan İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili dikkat çeken bir değişiklik yaptı. İşçilerin işsiz kaldıklarında işsizlik ödeneği aldıkları İşsizlik Sigortası Fonu’nun bir önceki yıl prim gelirlerinin yüzde 30’u çeşitli amaçlar için kullanılabiliyordu. İktidar şimdi bu oranı yasadaki yetkiyi kullanarak yüzde 50’ye çıkardı. Kararda neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu açıklanmadı.

İşsizlik Sigortası Fonu’yla ilgili cumhurbaşkanı kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. İşsizlik Sigortası Yasası’nda fonun bir önceki yıl prim gelirlerinin yüzde 30’unun şu işler için kullanılmasına izin veriliyor:

“İşgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapmak ve fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlardan ilgili mevzuatına göre kurum (İŞKUR) kadrolarına atanan ve kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek.”

İŞSİZLİK MAAŞI DÜŞÜK

Yine yasada yüzde 30 olan oranı yüzde 50’ye kadar çıkarma konusunda cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Dün yayımlanan karar ile Cumhurbaşkanı, yasadaki oranı artırma yetkisini kullandı. Yüzde 30, yüzde 50’ye çıkarıldı. Ancak kararda şu anda buna neden gerek duyulduğu konusunda bir açıklama yapılmadı. İşsizlik sigortası primi, sigortalının prime esas aylık brüt kazançları üzerinden hesaplanan yüzde 1 sigortalı, yüzde 2 işveren ve yüzde 1 devlet payından oluşuyor. Yani fon için işçiden yüzde 1, işverenden yüzde 2 kesinti yapılıyor. Devlet de yüzde 1 oranında katkı veriyor.

Fon işçiler için önemli. Çünkü işçiler işsiz kaldıklarında, fondan işsizlik maaşı alıyor. Ancak bunun da bazı koşulları bulunuyor. Fonda büyük miktarda kaynak var. İŞKUR güncel verilerine göre 7 Temmuz 2023 itibarıyla fon varlığı 137 milyar 778 milyon 807 bin TL. Buna karşın işçilerin işsiz kaldıklarında aldıkları işsizlik maaşının miktarının düşük olması ve çeşitli koşullar aranması sendikalar tarafından eleştiriliyor.