Sapyoseksüel nedir, sapyoseksüelliğin belirtileri neler?
Günlük hayatta sıklıkla duymaya başladığımız "sapyoseksüel" kelimesi dış görünüş ve fiziksel görünümden önce zeka, entelektüel seviye ve kültür düzeyi gibi kriterlerden etkilenen insanları tanımlıyor. Kişinin fiziksel özelliklerden ziyade zeka seviyesine duyulan sempati olarak düşünülebilir. Sapyoseksüel kişilerin özellikleri nelerdir? Sapyoseksüel olduğunuzu nasıl anlarsınız?
Son zamanlarda sıkça duyduğumuz Sapyoseksüel ne anlama gelir? Sapyoseksüel kişiler dışarıdan nasıl anlaşılır? Sapyoseksüellik ne demektir?
SAPYOSEKSÜEL NEDİR? SAPYOSEKSÜELLİK NE DEMEK?
Sapyoseksüel, aslında bileşik bir kelimedir; Latince akıllı ve zeki sözcüğü "sapien" ile "sexualis" kelimelerinin birleşmesinden meydana geliyor. Kısacası bir kişinin karşısındakinin dış görünüşünden ziyade zeka ve entelektüel donanım sahibi olmasını çekici bulduğu durumlarda bu kişi sapyoseksüel olarak tanımlanıyor. Entelektüel bilgiden, zeka ile yapılan sohbet ve esprilerden hoşlanan sapyoseksüeller, aslında kişiye zekasından dolayı âşık olurlar; zekayı önemli bir tahrik edici unsur olarak görürler.
SAPYOSEKSÜEL BİRİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Karşısındaki kişinin kültürel birikim düzeyi, eğitim durumu, espri yeteneği ve mizah anlayışı gibi zeka göstergesi olarak düşünülebilen özellikler sapyoseksüeller için önemli kriterleri oluşturur. Sapyoseksüel genel olarak, fiziksel olarak ortalamanın üstünde olsa dahi ortalama zekaya sahip birini çekici bulmayan; çünkü birine karşı cinsel çekim duyabilmesi için karşıdaki kişinin ileri düzeyde bir zekaya ve entelektüel seviyeye sahip olmasının gerekli olduğunu hisseden kişilerdir.
SAPYOSEKSÜELLİK NASIL ANLAŞILIR, SAPYOSEKSÜELLİK BELİRTİLERİ NELERDİR?
Eğer sapyoseksüel iseniz kendisini doğru bir biçimde ifade etme becerisine sahip, espri yeteneği olan kişiye hemen oracıkta âşık olabilirsiniz. Araştırmaya göre, 18-35 yaş arasındaki insanların yaklaşık yüzde 8’i sapyoseksüeldir. Eğer sizde popüler konulardan uzak uzun ve bilgi dolu sohbetlerden hoşlanıyorsanız, toplumsal normların dışına çıkarak fiziksel özelliklerin ötesinde zekâyla ilgili özelliklerden etkileniyorsanız, detaycı ve mükemmeliyetçi bir yaklaşımınız varsa, partnerlerinizin entelektüel birikimine ve bunun getirdiği özgüvene hayranlık duyuyorsanız, zihinsel fonksiyonları zorlayan tartışmaların sizi cezbettiğini düşünüyorsanız, siz bir sapyoseksüelsiniz.
Video Haberler
- İGDAŞ’tan dikkat çeken 19 Mayıs videosu
- 'İktidar yolculuğumuzu başlatıyoruz'
- Ankara'da korkutan yangın!
- MHP'liler bir CHP'liye saldırdı!
- 1919 genç zeybek oynayıp Atatürk'ün siluetini oluşturdu
- Düğünde ‘bahşiş’ dehşeti: 5 yaralı
- 'Son kayıp bulunana kadar vazgeçmeyeceğiz'
- Bolu'da mayıs ayında kar yağdı
- 'Dolar şu anda 22 TL'den işlem görüyor'
- Feci kaza: Otoyoldan geçince otomobil çarpan kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Dolar şu anda 22 TL'den işlem görüyor'
- En zehirli türlerinden bir tanesi: Sürü halinde görüldü
- Davos’ta gündem gıda ve enerjide yaptırım olacak
- Görevden alınan Özkan'dan ilk açıklama
- Gökbakar, Tilki ve Sabancı da topa girdi
- 'Milletin Sesi' mitinginin akışı belli oldu
- 3 dakikalık 19 Mayıs kutlaması!
- Muhalefete bir kumpas hazırlanıyor
- ABD Büyükelçiliği'nden 'CHP mitingi' uyarısı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' açıklaması