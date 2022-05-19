Sapyoseksüel nedir, sapyoseksüelliğin belirtileri neler?

19 Mayıs 2022 Perşembe, 13:13

Son zamanlarda sıkça duyduğumuz Sapyoseksüel ne anlama gelir? Sapyoseksüel kişiler dışarıdan nasıl anlaşılır? Sapyoseksüellik ne demektir?

SAPYOSEKSÜEL NEDİR? SAPYOSEKSÜELLİK NE DEMEK?

Sapyoseksüel, aslında bileşik bir kelimedir; Latince akıllı ve zeki sözcüğü "sapien" ile "sexualis" kelimelerinin birleşmesinden meydana geliyor. Kısacası bir kişinin karşısındakinin dış görünüşünden ziyade zeka ve entelektüel donanım sahibi olmasını çekici bulduğu durumlarda bu kişi sapyoseksüel olarak tanımlanıyor. Entelektüel bilgiden, zeka ile yapılan sohbet ve esprilerden hoşlanan sapyoseksüeller, aslında kişiye zekasından dolayı âşık olurlar; zekayı önemli bir tahrik edici unsur olarak görürler.

SAPYOSEKSÜEL BİRİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Karşısındaki kişinin kültürel birikim düzeyi, eğitim durumu, espri yeteneği ve mizah anlayışı gibi zeka göstergesi olarak düşünülebilen özellikler sapyoseksüeller için önemli kriterleri oluşturur. Sapyoseksüel genel olarak, fiziksel olarak ortalamanın üstünde olsa dahi ortalama zekaya sahip birini çekici bulmayan; çünkü birine karşı cinsel çekim duyabilmesi için karşıdaki kişinin ileri düzeyde bir zekaya ve entelektüel seviyeye sahip olmasının gerekli olduğunu hisseden kişilerdir.

SAPYOSEKSÜELLİK NASIL ANLAŞILIR, SAPYOSEKSÜELLİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Eğer sapyoseksüel iseniz kendisini doğru bir biçimde ifade etme becerisine sahip, espri yeteneği olan kişiye hemen oracıkta âşık olabilirsiniz. Araştırmaya göre, 18-35 yaş arasındaki insanların yaklaşık yüzde 8’i sapyoseksüeldir. Eğer sizde popüler konulardan uzak uzun ve bilgi dolu sohbetlerden hoşlanıyorsanız, toplumsal normların dışına çıkarak fiziksel özelliklerin ötesinde zekâyla ilgili özelliklerden etkileniyorsanız, detaycı ve mükemmeliyetçi bir yaklaşımınız varsa, partnerlerinizin entelektüel birikimine ve bunun getirdiği özgüvene hayranlık duyuyorsanız, zihinsel fonksiyonları zorlayan tartışmaların sizi cezbettiğini düşünüyorsanız, siz bir sapyoseksüelsiniz.