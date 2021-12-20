Ece Üner'den Hülya Avşar'a 'simit' tepkisi: "Sanatçının çaresizliği sorgulayanı makbuldür"
Hülya Avşar'ın "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" şeklindeki ekonomik kriz yorumu sosyal medyada tepki topladı. Avşar'ın gündem olan sözlerine bir tepki de ünlü sunucu Ece Üner'den geldi. Üner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sanatçının çaresizliği sorgulayanı makbuldür" ifadelerini kullandı.
Bir mekandan çıkarken kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Hülya Avşar, artan kurlardan sonra ekonomi hakkında açıklamalarda bulundu. Avşar'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, tepkiler de art arda gelmeye başladı.
"GEREKİRSE SİMİT YENECEK"
Ünlü şarkıcı ve oyuncu açıklamasında "Benim bildiğim tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri ve bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Ne derseniz deyin. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" dedi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
Hülya Avşar'ın "Gerekirse simit yenecek" sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da trend olan Avşar için "Bizim yaşam tarzımıza sen mi karar vereceksin?" yorumları yapılırken ünlü ismin yaptığı lüks harcamalar da gündeme geldi.
ECE ÜNER'DEN PAYLAŞIM
Avşar'a tepki gösteren isimlerden biri de ünlü sunucu Ece Üner oldu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Üner, "Sanatçının çaresizliği sorgulayanı makbuldür" ifadelerini kullandı.
Üner, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"'Gerekirse simit yenecek!' Ye! Yersen... Sanatçının kabullenilmiş çaresizlik tellallığı yapanı değil, o çaresizliği sorgulayanı makbuldür!"
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