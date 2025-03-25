Saraçhane eylemlerinin ardından İstanbul İl Başkanı dahil 6 TKP'li tutuklandı
Türkiye Komünist Partisi (TKP), aralarında İstanbul İl Başkanı ve Parti Meclisi Üyesinin de olduğu 6 üyesinin tutuklandığını bildirdi.
TKP, İstanbul Saraçhane'deki eylemlerinin ardından dün sabah saatlerinde gözaltına alınan 6 üyesinin tutuklandığını açıkladı.
Tutuklananlar arasında İstanbul İl Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Ahmet Dincel ile Parti Meclisi Üyesi Arda Hacıyusufoğlu da bulunuyor.
“TALİMATLI TUTUKLAMA GERÇEKLEŞTİ”
Tutuklamalara ilişkin TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Talimatlı tutuklama gerçekleşti. İktidara ve yandaşlarına sesleniyoruz. Hepimize gözdağı vermeye çalıştığınız anlaşılıyor. Çaresiz olduğunuz da… Halkımız da Partimiz de boyun eğmeyecek. Mücadele büyüyecek" ifadeleri kullanıldı.
“İL BAŞKANIMIZ DAHİL 6 TKP’Lİ TUTUKLANDI”
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da gözaltına alınan ve bugün serbest bırakılmak üzereyken ani karar değişikliği ile tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarılanlar bir bir tutuklanıyor. İl başkanımız dahil 6 TKP’li tutuklandı. Halkı böyle korkutamazsınız. Derhal tüm gözaltındakileri ve tutukluları bırakın!" dedi.
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