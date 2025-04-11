Saraçhane protestolarında tutuklanmışlardı... 26 genç daha tahliye edildi!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 16:05

Güncelleme: 11.04.2025 - 16:38

İstanbul’da anayasal haklarını kullanarak düzenlenen protestolara katıldıkları için gözaltına alınarak tutuklanan 34 kişi için mahkemeden tahliye kararı geldi. Saraçhane’de gerçekleşen eylemler sonrası tutuklanan gençler, "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet” suçlamasıyla yargılanıyordu.

Öğrencilerin avukatları, tutukluluk kararlarına itiraz etti. İtirazları değerlendiren mahkeme, 2911 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan tutuklanan 34 gencin tahliyesine karar verdi. Ancak, bu gençler arasında yer alan 8 kişinin Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla tutukluluğunun devamına hükmetti.

Tutuklular arasında çok sayıda üniversite öğrencisi ve genç hak savunucusunun yer aldığı dava kapsamında İstanbul’daki Sulh Ceza Hâkimliği, tahliye taleplerini tensip zaptı öncesinde değerlendirdi. 11 Nisan 2025 tarihli ara kararda, tutuklu sanıkların “kaçma şüphesinin bulunmadığı”, “ikamet adreslerinin sabit olduğu” ve “ilk defa suç işledikleri” gerekçesiyle tutuksuz yargılanmalarına hükmedildi.

AYRI AYRI TAHLİYE KARARI

Mahkeme, suçlamaların alt sınırının düşük olması, öğrencilerin eğitim hayatlarının sekteye uğramaması ve tutukluluğun tedbir olmaktan çıkıp cezaya dönüşmemesi gerektiğini vurguladı. Bu gerekçelerle, aralarında Boğaziçi Üniversitesi’nden Can Atalay’ın da bulunduğu 34 kişi hakkında ayrı ayrı tahliye kararı verildi.

DURUŞMA 21 NİSAN'DA

Mahkeme, davanın görülmeye devam edeceği duruşma tarihini 21 Nisan 2025 saat 09.30 olarak belirledi. Sanıklar bu tarihte hâkim karşısına çıkacak.

84 GENÇ TAHLİYE EDİLDİ

Saraçhane protestolarında gözaltına alınıp tutuklanan 58 kişi hakkında gündüz saatlerinde tahliye kararı verilmişti. Yeni tahliyelerle birlikte sayı 84'e ulaştı. Diğer yandan dün ise aralarında CHP PM üyesi seçilen Berkay Gezgin'in de bulunduğu tutuklu 131 genç serbest bırakılmıştı.