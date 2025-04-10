Akademisyen Levent Dölek tahliye edildi: 'Üniversitede konuşuruz, üniversite budur'

Yayınlanma: 10.04.2025 - 18:50

Güncelleme: 10.04.2025 - 18:51

Saraçhane eylemleri ve üniversite boykotu nedeniyle tutuklanan akademisyen Eğitim-Sen temsilcisi, akademisyen Levent Dölek ve 3 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

Akademisyen Levent Dölek Marmara Cezaevi’nden tahliyesinin ardından açıklama yaptı.

"ÜNİVERSİTE BUDUR"

Levent Dölek, yanlarına gelen ve destek çıkan herkese teşekkürlerini ileterek, "Sonuçta biliyorsunuz ben burada diğer arkadaşlarla birlikte burada bulunmamızın herhangi bir hukuki sebebi yoktu. Benim için üniversitede yaptığım bir konuşmayı gerekçe gösterdiler. Öğrencilerimizle birlikte omuz omuza olmamız elbette ki bir takım gözlere battı, bu bizi şaşırtmıyor ama üniversitenin içi, kampüsün önü biz buralarda konuşuruz" dedi.

Dölek açıklamasına şöyle devam etti:

"Öğrenciler burada konuşur, hoca konuşur. Slogan atar, eylem yapar. Ülkeye seslenir, halka seslenir, hükümete seslenir. Üniversite budur ve yarın da önümüzdeki zamanda da bu böyle devam edecek. Biz üniversitede konuşuruz, eylem yaparız, sözümüzü üniversitenin kapısında, meydanın bahçesinde söyledik, söyleriz. Çünkü anayasal haklarımızı mahkemeler savunamaz, haklarımızı ancak kullandığımız zaman koruruz. O yüzden herkesi en temel haklarını savunmaya, kullanmaya devam etmeye çağrıyorum."