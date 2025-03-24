Saraçhane'de sert müdahale akşamının sabahı: Kaybolan ayakkabılar ağaca ve polis barikatına asıldı

Yayınlanma: 24.03.2025 - 12:51

Güncelleme: 24.03.2025 - 12:53

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da olduğu 48 kişi tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar tutuklama kararlarının ardından da devam etti.

SARAÇHANE'DE ÇOK SERT MÜDAHALE

İmamoğlu’na destek olmak ve tutuklama kararlarını protesto etmek için Saraçhane’de toplanan yurttaşlara yönelik polis müdahalesi gece saatlerinde sertleşti.

Bozdoğan Kemeri çevresinde yapılan müdahale sırasında ezilme tehlikesi geçiren yurttaşlar oldu.

YÜZLERCE AYAKKABI KAYBOLDU

Kalabalığa yapılan sert polis müdahalesi sırasında yaşanan panik anlarında bazı yurttaşlar ayakkabılarını kaybetti.

AĞACA VE BARİKATA ASILDI

Müdahalenin ardından ayakkabılardan bazıları Saraçhane'deki yol kenarına asılmış halde görüntülendi.