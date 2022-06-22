Şarampole devrilen otomobildeki bebek öldü: 5 kişi yaralandı
Söğüt beldesi Çomaklı Beli mevkisinde seyir halinde olan ve Hüseyin Görkem Tüzün (24) idaresindeki otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 2 yaşındaki bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Burdur’un Çavdır ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir bebek öldü, yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.
Hüseyin Görkem Tüzün (24) idaresindeki 15 TA 600 plakalı otomobil, Söğüt beldesi Çomaklı Beli mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 YAŞINDAKİ BEBEK KURTARILAMADI
Sürücü Tüzün ile otomobildeki Elçin Gökçe ( 23) ve Mustafa Özbilek (25) çifti, çocukları Yılmaz Özbilek (2), Hüseyin Erdoğan (29) ve Ersan Konaç (23) yaralandı. Sağlık ekipleri, 2 yaşındaki bebeğin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Aralarında hayati tehlikeleri olduğu öğrenilen yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edilirken bebeğin cenazesi ise Çavdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan yaralıların otomobilden çıkarılmasının ardından araçtaki LPG tankının patlaması sonucu yangın çıktı. Söğüt Belediyesi itfaiyesince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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