Şarampole düşen TIR'daki domatesler yola saçıldı

Hatay'ın Belen ilçesinde şarampole düşen TIR'daki domatesler yola saçıldı.

Şarampole düşen TIR'daki domatesler yola saçıldı
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AA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 08:47

İsmail A. idaresindeki 63 ABM 278 plakalı domates yüklü TIR, Belen-Antakya çevre yolunun Halilbey mevkisinde şarampole düştü.

TIR'ın dorsesindeki domateslerin bir bölümü yola saçıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Dökülen domatesler, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.


Etiketler: #hatay #TIR #domates

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