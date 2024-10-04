Citigroup Türkiye ve Mısır'ı karşılaştırdı: Carry trade girişleri artıyor

Yayınlanma: 04.10.2024 - 14:39

Güncelleme: 04.10.2024 - 14:39

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık ve uzun vadeli ters swap pozisyonları 595 milyon dolar yükselirken aynı dönemde girişler 1,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisi carry trade uygulamalarıyla devam ediyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre, 27 Eylül haftasında yabancı yatırımcıların swap pozisyonuna yapılan girişler devam ederken ekonomist Haluk Bürümcekçi'nin verilerine göre, bu hafta bankaların bilanço dışı yabancı para pozisyonu 1,1 milyar dolar artış gösterdi.

Mart 2024 seçimlerinden bu yana carry trade girişleri toplamda 29,7 milyar dolara ulaştı.

CITIGROUP TÜRKİYE VE MISIR'I KARŞILAŞTIRDI

Carry trade alanındaki girişlerin devam ettiği bu süreçte Citibank'ın Mısır ve Türkiye'yi karşılaştırdığı carry trade yorumları dikkat çekti.

Citibank Kuzey Afrika, Levant ve Orta Asya Bölge Başkanı Omar Hafeez, Türkiye’nin ortodoks politikalara geçişinin yatırımcılardan destek bulmasına rağmen, TL’deki göreceli gücün büyük portföy girişlerini engellediğini ifade etti.

Hafeez, verdiği bir röportajda, bunun nedenlerinden birinin “Mısır’da yaşananların aksine Türk Lirası’nın beklenen ölçüde hareket etmemesi” olabileceğini belirtti.

Yetkililer, Mısır’ın uzun zamandır beklenen devalüasyonu gerçekleştirerek genişletilmiş bir Uluslararası Para Fonu (IMF) programına girmesinin ardından mart ayında para biriminin dolar karşısında yaklaşık yüzde 40 değer kaybettiğine, Türkiye’de ise TL’nin yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 13,6 değer kaybettiğine dikkat çekti.

Türkiye ve Mısır, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki yatırımcılar için en iyi carry trade fırsatları arasında yer alıyor.