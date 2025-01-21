Saranlı Deresi'nde çevre kirliliği alarmı! Numune alındı

Yayınlanma: 21.01.2025 - 11:14

Güncelleme: 21.01.2025 - 12:06

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinden geçen Saranlı Deresi’nde çevre kirliliği alarmı verildi. Yıldırım Mahallesi yakınlarındaki derede, geçen ay balık ölümleri yaşanmasının ardından bu kez derenin rengi kahverengiye döndü ve çevreye kötü koku yayıldı.

Daha önce balık ölümleri sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sudan alınan numunelerde herhangi bir kimyasal maddeye rastlanmazken, hayvansal atıkların tespit edildiği açıklanmıştı. Ancak bu kez, çevrede plastik poşet, kullanılmış ev temizliği malzemesi ve evsel atık gibi unsurların dereye atıldığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan yeniden numune alarak inceleme başlattı. Derenin bazı kesimlerinde beyaz köpük oluşumu dikkat çekerken, mahalle halkı kirliliğin kaynağının belirlenmesi ve önlem alınması için yetkililere çağrıda bulundu.