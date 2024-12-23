Serdal Adalı'dan 'oy pusulası' duyurusu: 'Rengimiz beyaz, umudumuz beyaz!'

Yayınlanma: 23.12.2024 - 18:41

Güncelleme: 23.12.2024 - 18:41

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, siyah beyazlı kulübün 29 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü genel kurulunda, kendisine ait oy pusulasının renginin beyaz olacağını duyurdu.

Serdal Adalı'nın sosyal medya hesabından "Rengimiz beyaz, umudumuz beyaz!" başlığıyla yapılan paylaşım şöyle:

"Değerli Beşiktaşlılar;

29 Aralık tarihli Olağanüstü Genel Kurul'daki oy pusulamız da açacağımız yeni sayfa gibi "BEYAZ olacak.

Beşiktaşımızın geçtiği bu zor günleri atlatacağına, tarihinde yepyeni bir beyaz sayfa açacağına inanıyor, bütün Genel Kurul üyelerimizin katılım ve desteklerini bekliyorum."