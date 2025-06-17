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Saray'ın yakınındaki AOÇ arazisinde yangın!

Saray'ın yakınındaki AOÇ arazisinde yangın!

17.06.2025 15:41:00
Güncellenme:
DHA
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Saray'ın yakınındaki AOÇ arazisinde yangın!

Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saray'ının yakınındaki Atatürk Orman Çiftliği arazisinde örtü yangını çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) Etimesgut ilçesine bağlı Bahçekapı Mahallesi sınırında kalan kısmında, saat 14.00 sıralarında örtü yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yanan kuru otlar nedeniyle bölge yoğun dumanla kaplandı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki iş yerlerinin çalışanları yaptı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGININ SARAY'A İLERLEMEMESİ İÇİN ÇUKUR KAZILDI!

Ekipler, yangının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saray'ına ilerlememesi için iş makineleri ile çukur kazdı. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile yangın söndürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Ankara #Yangın #Saray #Atatürk Orman Çiftliği

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