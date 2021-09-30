‘Saray’a sıçrar mesajı veriyor’

30 Eylül 2021 Perşembe, 04:00

Cumhuriyet, eski ATO Başkanı Salih Bezci’nin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ soruşturması kapsamında beş yıl sonra verdiği ifadeyi kamuoyuna duyurmuştu. CHP’li Emir, ifadenin ardından kamuoyunda tartışılmaya başlayan “Gökçek-FETÖ ilişkisi” ve “2016 ATO seçimlerini” Cumhuriyet’e değerlendirdi. Emir, süreci 2016’dan beri takip ettiklerini belirterek “Biz daha önce Gökçek’in FETÖ ilişkisi hakkında defalarca suç duyurusunda bulunduk. Bunlar dikkate alınmadı ve savcılık harekete geçmedi. Siyasi bir iradenin oralara dokunmak istemediğini anlıyoruz. Bugün gelinen noktada bir yönüyle düğmeye basıldığı görülüyor. Bu soruşturmaların nereye gittiğini izleyeceğiz” dedi. Gökçek’in geçen cuma ifade vermesinin ardından yaptığı açıklamalara dikkat çeken Emir, “Gökçek zaman zaman üstü örtük bir biçimde bu soruşturma kendisiyle ilgili genişletilirse başta Cumhurbaşkanı olmak üzere başkalarına sıçratabileceğinin mesajını veriyor, adeta tehdit ediyor” yorumunu yaptı.

Eski ATO Başkanı Salih Bezci’nin, açıklamasındaki “Çocuklarımı ve torunlarımı FETÖ okullarında okutmadım” sözlerinin de Gökçek’e yönelik olduğunu kaydeden Emir, “Herkes birbirini üstü örtük bir biçimde tehdit ediyor. Aslında olayı kapatma niyetindeler. Onca önüne koyduğumuz soyut delile rağmen savcılığın niye bugün harekete geçtiği sorusu önemli. Süreci izleyeceğiz” diye konuştu. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir

‘FETÖ YÖNTEMİYDİ’

ATO’nun 2016 seçimlerinde Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in odaya girişinin, “FETÖ yöntemi” olduğunu kaydeden Emir, “Bütün bunlar olurken o dönem Bezci ve arkadaşlarından hiç ses çıkmadı. Osman Gökçek’in yanında yer aldılar ve seçilmesi için her şeyi yaptı” dedi. O dönem seçimlerde hile yapılacağıyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu da anımsatan Emir, “ATO meclis üyeleri ‘Osman Gökçek bu seçimi kazanamaz, mutlaka hile olacak. Yedek listeden bir isim silecekler ve oy veren kişinin ismi üstüne yazılacak’ dedi. Biz de suç duyurusunda bulunduk. Bunu da o dönem Gürsel Baran ve ekibi, YSK’ye şikâyet etti. Dilekçe ekine benim bu iddiam da konuldu. Seçimlerde de bu yönteme dikkat edildi ve Osman Gökçek kaybetti.” l ANKARA