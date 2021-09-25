Gökçek'in hedefinde Hisarcıklıoğlu var

25 Eylül 2021 Cumartesi, 17:29

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu’nu hedef aldı.

Ticaret Bakanı Muş’un talimatıyla 5 zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirildi. Öte yandan Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Melih Gökçek, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na seslendi.

Geçen gün FETÖ/PDY'ye imar konusunda rant sağladığı yönündeki Cumhuriyet'in haberi üzerine ifade verden Gökçek şunları söyledi:

TOBB, ATO, İTOfahiş fiat artışları konusunda niye sessiz? Bu ülke insanının fahiş fiyatlarla ezilmesine niye müsade ediyorlar? Rıfat Hisarcıklıoğlu bu konuda açıklama yapsana… Cumhurbaşkanı’mızın yanında olduğunu açıklasana…"