Gökçek'in hedefinde Hisarcıklıoğlu var
Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu hedef aldı.
Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu’nu hedef aldı.
Ticaret Bakanı Muş’un talimatıyla 5 zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirildi. Öte yandan Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Melih Gökçek, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na seslendi.
Geçen gün FETÖ/PDY'ye imar konusunda rant sağladığı yönündeki Cumhuriyet'in haberi üzerine ifade verden Gökçek şunları söyledi:
TOBB, ATO, İTOfahiş fiat artışları konusunda niye sessiz? Bu ülke insanının fahiş fiyatlarla ezilmesine niye müsade ediyorlar? Rıfat Hisarcıklıoğlu bu konuda açıklama yapsana… Cumhurbaşkanı’mızın yanında olduğunu açıklasana…"
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