Saray'da 'oyuncak' krizi: 50 milyon TL’nin üstünde usulsüzlük
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaşanan oyuncak hırsızlığının ardından yeni yapılan oyuncak ihalesinde de bir usulsüzlük olduğu ortaya çıktı. Saray'a satılan oyuncaklarda 50 milyon TL’nin üstünde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt gezileri sırasında çocuklara dağıttığı oyuncaklarla ilgili dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.
Geçen ay, Cumhurbaşkanlığı çalışanı 6 kişinin Saray'dan 920 bin TL’lik oyuncak çaldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı ve 3 kişi tutuklandı.
OdaTv'de yer alan habere göre, oyuncak hırsızlığının ardından, bu kez Saray'da yeni bir oyuncak olayı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı’na alınan oyuncakların ihalesi ile ilgili yolsuzluk yapıldığı öne sürüldü.
İddialara göre, ithal edilerek Saray'a satılan oyuncaklarda 50 milyon TL’nin üstünde usulsüzlük tespit edildi. Olayla ilgili teftişlerin sürdüğü öğrenilirken konu henüz yargıya intikal ettirilmedi.
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