Saray'dan, bakanlara 'Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun demeyin' talimatı

27 Ekim 2021 Çarşamba, 23:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Nisan 2019'da Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenaze törenine katılmasının ardından, yaşanan arbede yumruklu saldırıya uğramış sonrasında da linç girişiminden son anda kurtulmuştu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, CHP liderinin saldırıya uğramasının ardından kendisi için sosyal medyadan 'geçmiş olsun' mesajı yayınladığını, bununla birlikte birkaç bakanın daha geçmiş olsun dediğini ancak bakanların saraydan aranarak 'geçmiş olsun denilmeyecek' talimatı verildiğini açıkladı.

Yeneroğlu, Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta düzenlenen saldırıya ilişkin, "Geçmiş olsun tweeti attım. Ben ilk tweeti attıktan sonra birkaç bakan benim tweetimi görmüş onlar da tweet atmış. Bunun üzerine Külliye'den aranıyor bakanlar, deniliyor ki 'Bizim öyle bir politikamız yok, kesinlikle geçmiş olsun dilemeyeceğiz" dedi.

'BEN ÖYLE HASBERKADER GELİŞTİĞİNİ DE ZANNETMİYORUM'

Halk TV'de katıldığı yayında açıklamalarda bulunan Yeneroğlu, şunları söyledi:

"Ben ilk tweeti attıktan sonra birkaç bakan benim tweetimi görmüş onlar da tweet atmış. Bunun üzerine Külliye'den aranıyor bakanlar, deniliyor ki 'Bizim öyle bir politikamız yok, kesinlikle geçmiş olsun dilemeyeceğiz.' O gün o saldırıyı kim tetikledi, kim tahrik etti, kim organize etti bunlar da ayrıca açıklığa kavuşturulması gereken konular. Ben onun öyle hasbelkader geliştiğini de zannetmiyorum. Bu olayın bir şekilde birileri tarafından organize edilip edilmedi konusuyla ilgili kuşkuların ciddi manada araştırılması gerektiğini düşünüyorum."

YENİDEN GÜNDEME GELDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında, Kılıçdaroğlu'na Çubuk'taki linç girişimi görüntülerini izletmişti.

NE OLMUŞTU?

22 Nisan 2019’da Ankara’nın Çubuk ilçesinde sözleşmeli er Yener Kırıkçı'nın cenazesine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada bir grubun saldırısına uğradı. Kılıçdaroğlu’na Osman Sarıgün adlı bir şahıs tarafından yumruk atıldı.

Saldırı, “PKK dışarı" sloganının atılmasıyla başlarken, olay yerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de bulunuyordu.

Kılıçdaroğlu’nun sığındığı ev için "Yakın bu evi!" diye bağırıldı. Hulusi Akar ise saldırıyı gerçekleştirenleri, “Çubuklu kardeşlerim mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz, şimdi sükunetle burayı boşaltıyoruz. Arkadaşlarım bize güvenin, bize inanın hep beraber burayı boşaltıyoruz ve Yener'in evine gidiyoruz” ifadeleriyle yatıştırmaya çalıştı.