'Saray'ın faturası emekçiye'

Yayınlanma: 12.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.01.2025 - 04:00

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı ekonomik verilerin gerçeği yansıtmadığını belirten emekliler Türkiye genelinde eylem yaptı.

İzmir’in Konak ilçesinde bir araya gelen DİSK Emekli-Sen Ege Bölge şubeleri, “TÜİK’i sabunla, suyla temizleyeceğiz” dedi ve temsili olarak “TÜİK” yazılı kâğıtları sabunla yıkadı, mandallayarak ipe astı.

Emekliler adına açıklamayı okuyan DİSK Emekli Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe şunları söyledi:

“Asgari ücrete yapılan yüzde 30 zam ile birlikte ülke nüfusunun yarısı en geç iki ay sonra açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermeye başlayacak. Sarayın faturası bir kez daha asgari ücretlilere ve ailelerine kesildi.”