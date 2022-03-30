Sarıgül'den TMO'ya sert tepki: Ekmek adamı çarpar
TDP Lideri Mustafa Sarıgül, TMO’nun ekmeklik buğday fiyatlarını arttırmasına tepki göstererek, "Ekmekle oynamayın, ekmek adamı çarpar, ekmekle oynayan iflah olmaz” dedi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TMO'nun ekmeklik buğday fiyatlarını arttırmasına tepki gösterdi.
Sarıgül, “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ekmeklik buğday fiyatını yüzde 22 artırdı. Yetkilileri uyarıyorum; bu artışın ekmek fiyatlarına yansımasını muhakkak önleyin. Ülkemizde günde 34 liradan az geliri olan 12 milyon, günde 15 lirayla geçinen 4 milyon insanın yaşadığını unutmayın. Ekmekle oynamayın, ekmek adamı çarpar, ekmekle oynayan iflah olmaz” dedi.
"EKMEK ADAMI ÇARPAR"
Sarıgül’ün açıklamalarının tamamı ise şöyle:
“Mübarek Ramazan ayı başlıyor. Bütün yurttaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum.
Türkiye Ramazan ayına maalesef sevinçle giremiyor. 5 litrelik ayçicek yağı 200, bir kilo domates 15, bir marul 10 lira, ramazan pidesi 5 lira olmuş, millet kara kara düşünüyor. Mutfaklarda huzur yok. Durum bu haldeyken Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ekmeklik buğday fiyatını yüzde 22 artırdı. Yetkilileri uyarıyorum; bu artışın ekmek fiyatlarına yansımasını muhakkak önleyin.
Yurttaşlarımızın dayanacak gücü kalmamıştır. Ülkemizde günde 34 liradan az geliri olan 12 milyon, günde 15 lirayla geçinen 4 milyon insanın yaşadığını unutmayın. Ekmekle oynamayın, ekmek adamı çarpar, ekmekle oynayan iflah olmaz.”
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