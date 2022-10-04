Sarıkamış’ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

04 Ekim 2022 Salı, 17:44

İlçeye bağlı Cıbıltepe mevki ormanlık alanında, henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine Sarıkamış Orman İşletmesi personeli, arazöz ve su tankerleri ile yangın yerine yaklaşık 8 dakikada ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı.

Ormanlık alanda çıkan örtü yangını yaklaşık 3 saat süren çalışmanın sonunda kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı.

Yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Yetkililer, çevre köylerdeki vatandaşları ve çobanları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.