Sarıyer İzzet Baysal Huzurevi'nde yangın paniği: 1 kişi dumandan etkilendi

Yayınlanma: 28.07.2023 - 07:10

Güncelleme: 28.07.2023 - 07:10

Darüşşafaka Mahallesi Akgün Caddesi'nde bulunan, 2 bloktan oluşan ve 115 kişinin kaldığı Sarıyer İzzet Baysal Huzurevi'nin bir bloğunun bodrum katındaki çamaşırhanede, saat 02.15 sıralarında yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında dumanları fark eden huzurevi görevlisi durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri bir yandan dumandan etkilenen huzurevi sakinlerini binadan tahliye ederken diğer yandan bodrum kattan çıkan dumanlara müdahale etti.

1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölü ya da yaralı bulunmadığı öğrenilirken dumandan etkilenen bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Tahliye edilen huzurevi sakini "Yangın neden çıkmış bizde bilmiyoruz. Çok güzel indirdiler hepimizi telaşlandırmadılar. Çok duman vardı, odanızda bekleyin dediler. Birer birer aşağı indirdiler " dedi.

Öte yandan, dumanların çıktığı bloktan bahçeye tahliye edilen huzurevi sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından binada duman tahliyesi yapıldıktan sonra tekrardan odalarına alındı.