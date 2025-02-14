Sarıyer'de 2 katlı binada yangın!
Sarıyer'de 2 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Merkez Mahallesi Davet Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katında saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı
Binadan duman yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle üst katta bulunanlar dışarı çıktı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıktığı dairede hasar oluştu.
Daireden dumanların çıktığı ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anları çevredekiler cep telefonu ile görüntüledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 48 yaş büyük eşi öldü: Ünlü oyuncuya miras şoku!
- AYM'den Gezi kararı!
- MHP, anket sonuçlarından 'rahatsız oldu'
- Scholz'den saldırıya ilişkin yeni açıklama
- TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma!
- Kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
- AKP'li Cevizoğlu'ndan 'sembolik şiddet' suçlaması
- Ankara'da poligonda panik anları
- Hasta ile fiyat pazarlığına 'faaliyet durdurma' kararı
- Türk Başkonsolosluğu önünde provokasyon