Sarıyer'de 2 katlı binada yangın!

Sarıyer'de 2 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sarıyer'de 2 katlı binada yangın!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 16:44

Yangın, Merkez Mahallesi Davet Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katında saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı

Binadan duman yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle üst katta bulunanlar dışarı çıktı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıktığı dairede hasar oluştu.

Daireden dumanların çıktığı ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anları çevredekiler cep telefonu ile görüntüledi.


Etiketler: #sarıyer #Yangın #Bina

İlgili Haberler

Antalya’da patlayan klima yangına sebep oldu: 1 ölü

Antalya’da patlayan klima yangına sebep oldu: 1 ölü
Yangına müdahale ediyordu... Yüksekten düşen itfaiye eri şehit oldu!

Yangına müdahale ediyordu... Yüksekten düşen itfaiye eri şehit oldu!
Edirne'de müstakil evde çıkan yangın yandaki eve sıçradı!

Edirne'de müstakil evde çıkan yangın yandaki eve sıçradı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler