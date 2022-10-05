Sarıyer'de evleri gözetleyen şüpheli tutuklandı
İstanbul Sarıyer’de farklı tarihlerde iki ayrı kadını evlerine kadar takip ettiği ve evlerini gözetlediği iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Rumeli Hisarı Mahallesi’nde D.A gece saatlerinde bahçesinde evini gözetleyen bir kişinin olduğunu fark etti. Durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis şüpheliyi evin bahçesinde yakaladı.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Gözaltına alınan şüphelinin H.S. B. olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada H.S.B.'nin daha önce de D.A'yı ve arkadaşı A. A. Ç. ‘yi evine kadar takip eden kişi olduğu belirlendi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
İfade işlemlerinin şüpheli H.S.B. adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Savcılıktaki işlemlerinin ardından H.S.B. tutuklanma talebiyle Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi. Şüpheli H.S.B. mahkemece tutuklandı.
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