Sarıyer'de evleri gözetleyen şüpheli tutuklandı

05 Ekim 2022 Çarşamba, 17:09

Rumeli Hisarı Mahallesi’nde D.A gece saatlerinde bahçesinde evini gözetleyen bir kişinin olduğunu fark etti. Durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis şüpheliyi evin bahçesinde yakaladı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Gözaltına alınan şüphelinin H.S. B. olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada H.S.B.'nin daha önce de D.A'yı ve arkadaşı A. A. Ç. ‘yi evine kadar takip eden kişi olduğu belirlendi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İfade işlemlerinin şüpheli H.S.B. adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından H.S.B. tutuklanma talebiyle Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi. Şüpheli H.S.B. mahkemece tutuklandı.