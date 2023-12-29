Sarıyer'de feci kaza... Servis minibüsü askeriye aracına çarptı: 1 asker yaralandı!

Yayınlanma: 29.12.2023 - 09:28

Güncelleme: 29.12.2023 - 09:28

İstanbul'un Sarıyer ilçesimde Katar Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

TAKLA ATTI!

Edinilen bilgiye göre, kavşakta sola dönüş yapan Yiğit Küçük’ün kullandığı servis minibüsü askeriyeye ait otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce karşı şeritten gelen otomobile daha sonra da trafik ışıklarına çarparak takla attı.

Kazada takla atan askeriyeye ait otomobil içerisindeki 1 asker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı asker sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜ KONUŞTU



Otomobil sürücüsü Levent Utyalı, karıştığı kazayla ilgili şunları söyledi:

"Devrilen askeri araç İstinye istikametine doğru gidiyordu. Biz de ışıklardan geçmek üzere yavaşladık. Servis minibüsü de o taraftan çıktı ve arkadaşa çarptı yerler kaygan olduğu için. Arkadaş da direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bana daha sonra da trafik ışıklarına çarptı. Askeri araç içerisinde bir kişi yaralandı. Onu ambulans alarak hastaneye götürdü."

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.