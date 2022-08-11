Sarıyer'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
İstanbul Sarıyer'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sarıyer Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerinde sabah saat 07.00 sıralarında seyir halinde olan 06 AC 5477 plakalı otomobil ile karşıdan gelen 34 CPN 785 plakalı araç, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda araçların kontrolünü kaybetmesiyle kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 06 AC 5477 plakalı otomobilin sürücüsü ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Video Haberler
- AKP’li belediyeler enflasyon farkını ‘zam’ diye sundu
- Gebze'de orman yangını!
- Iğdır’da hareketli dakikalar
- Dere yatağında cesedi bulunan Hikmet, toprağa verildi
- Derelerin beton kanala alınmasına tepki
- Şişli'de doğalgaz borusu patladı
- Üst geçitte intihar girişimi
- 25 yıllık cinayeti, bu sözler ortaya çıkarmış...
- Uyarılar art arda gelmişti
- Motorine zam geliyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Domino's iflasını açıkladı: Tüm restoranlarını kapadı
- EYT’de iki güçlü formül öne çıktı
- Zeytinli Rock Festivali yasaklandı!
- Sıfır araçlarda '6 ay ve 6 bin km' şartı
- CHP'den İçişleri’nin 'YSK' tehdidine tepki
- İktidar yılbaşını işaret ediyor
- Rektörlük 'Odtufans' için harekete geçti
- AFAD'dan İstanbul dahil 5 il için turuncu kodlu uyarı
- İlhan Palut: 'Tura inanıyorum'
- 'Erdoğan'ın cemevinde olup olmadığını anlamak bile güç'