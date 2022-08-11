Sarıyer'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 09:15

Sarıyer Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerinde sabah saat 07.00 sıralarında seyir halinde olan 06 AC 5477 plakalı otomobil ile karşıdan gelen 34 CPN 785 plakalı araç, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda araçların kontrolünü kaybetmesiyle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 06 AC 5477 plakalı otomobilin sürücüsü ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.



