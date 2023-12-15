Sarıyer’de kuyumcu dükkanına silahlı saldırı

Yayınlanma: 15.12.2023 - 07:12

Güncelleme: 15.12.2023 - 07:35

İstanbul Sarıyer'de dün akşam saat 21.15 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi Posta Yolu Caddesi’nde içinde 3 kişinin bulunduğu bir otomobilden elinde tabancayla inen yüzü maskeli bir kişi, kepengi kapalı olan kuyumcu dükkanına doğru ateş açtı.

Saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan 7’si camı delerken, 3’ü ise işyerinin tabelasına isabet etti. Saldırının ardından şüpheli, geldiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Saldırıyı gören yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, işyeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli ile otomobilde bulunan arkadaşlarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

"DURUP DURURKEN ANİDEN BÖYLE BİR OLAY GELİŞTİ"

Mahalle sakinlerinden İbrahim Demirbaş, “Biz de anlayamadık ne olduğunu. Birden silah sesleri duymaya başladık. Bir kişi 7-8 tane kurşun attı ve gitti. Başında bere vardı, ateş etti gitti. Polisler geldi, inceleme yapıyorlar. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Durup dururken aniden böyle bir olay gelişti" dedi.