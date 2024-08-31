Sarıyer’de panik anları: Yol çöktü!

İstanbul Sarıyer’de yağışların ardından yolda çökme yaşandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 31.08.2024 - 10:45
Sarıyer’de panik anları: Yol çöktü!
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Olay, dün saat 13.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi Sıla Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, yağmur yağması sonucunda yol çöktü. Derin çukur açılan yolda çatlama meydana geldi. Yurttaşlar büyük panik yaşadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye çalışanları geldi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken trafik tek şeritten devam etti. O esnada yolda kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis olayla ilgili incelemelerine devam ediyor.


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