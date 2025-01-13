Sarıyer'de 'sağanak' etkisi: Otoparktaki sıfır araçlar su içinde kaldı

Yayınlanma: 13.01.2025 - 15:20

Güncelleme: 13.01.2025 - 15:20

Sabah saatlerinde başlayan yağış birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi. Ayazağa'daki bir otoparkta park halindeki çok sayıda araç, sular altında kaldı.

Otoparktaki görevliler belediye ekipleriyle birlikte suyu tahliye etti. Araçların su altında kaldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.