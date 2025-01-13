Sarıyer'de 'sağanak' etkisi: Otoparktaki sıfır araçlar su içinde kaldı

Sarıyer'e bir otoparktaki çok sayıda sıfır araç yağış sonrası su içinde kaldı. Belediye ekiplerinin tahliye çalışması sonrası araçlar kurtarıldı.

Sarıyer'de 'sağanak' etkisi: Otoparktaki sıfır araçlar su içinde kaldı
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DHA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 15:20

Sabah saatlerinde başlayan yağış birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi. Ayazağa'daki bir otoparkta park halindeki çok sayıda araç, sular altında kaldı.

Otoparktaki görevliler belediye ekipleriyle birlikte suyu tahliye etti. Araçların su altında kaldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


Etiketler: #sarıyer #otopark

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