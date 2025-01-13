Sarıyer'de 'sağanak' etkisi: Otoparktaki sıfır araçlar su içinde kaldı
Sarıyer'e bir otoparktaki çok sayıda sıfır araç yağış sonrası su içinde kaldı. Belediye ekiplerinin tahliye çalışması sonrası araçlar kurtarıldı.
Sabah saatlerinde başlayan yağış birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi. Ayazağa'daki bir otoparkta park halindeki çok sayıda araç, sular altında kaldı.
Otoparktaki görevliler belediye ekipleriyle birlikte suyu tahliye etti. Araçların su altında kaldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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