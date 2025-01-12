Sarıyer’de İranlı iş insanının ciple seyyar satıcıya çarpıp mesire alanına uçtu!

Yayınlanma: 12.01.2025 - 09:06

Güncelleme: 12.01.2025 - 09:06

Olay, 5 Ocak Pazar günü saat 12.00 sıralarında Bahçeköy Orman yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yazılım şirketi sahibi İranlı iş insanı Aref Nasiri Khalahi, yanındaki asistanıyla mesire alanına gitti.

Bir süre burada yürüyüş yapan Khalahi 34 MR 007 plakalı cipine binerek yola çıktı. Orman yolunda ilerleyen Khalahi, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Cip yaklaşık 40 metre ilerledikten sonra yol kenarında seyyar satıcılık yapan Sadiye Aydın’a çarptıktan sonra mesire alanına uçtu. Seyyar satıcı Aydın'ın yaralandığı kazadan Khalahi ve asistanı yara almadan kurtuldu. Yaklaşık 16 milyon lira değerinde olduğu öğrenilen cipte maddi hasar meydana geldi.

SEYYAR SATICININ BACAKLARI KIRILDI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Sadiye Aydın’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırması Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Bilinci açık olan Aydın'ın kaza sırasında bacaklarının kırıldığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ VE ASİSTANI YARA ALMADAN KURTULDU

Kazayla ilgili itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri ise inceleme yaparak tutanak tuttu. Cip ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Kaza sonrası Khalahi’nin asistanı taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Khalahi ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.