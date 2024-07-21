Sarıyer'de serinlemek için girdiği denizde boğularak öldü

Sarıyer'de denize giren Ali Topçu isimli kişi, dalgalara kapılarak boğuldu. Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan Topçu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 13:55
Sarıyer'de serinlemek için girdiği denizde boğularak öldü
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Olay saat 10.00 sıralarında Kısırkaya Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ali Topçu isimli kişi arkadaşlarıyla birlikte denize girdi.

Bir müddet sonra dalgalara kapılarak çırpınmaya başlayan Topçu'nun yardımına yurttaşlar koştu.

Yurttaşların denizden çıkardığı Ali Topçu, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ancak hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Boğulan Ali Topçu'nun yurttaşlar tarafından denizden çıkarıldığı anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


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