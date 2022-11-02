Sarıyer'de TIR'ın altında kalan motokurye öldü

02 Kasım 2022 Çarşamba, 16:44

Ayazağa Mahallesi, Maslak Ayazağa Yolu üzerinde, 2 Kasım Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında; motosikletli kurye Ayhan Yıldırım (41) kavşakta dönüş yapan Şerif Babasız'ın kullandığı 34 NK 3632 plakalı TIR'ın yanından geçmek istedi.

KURTARILAMADI

Yıldırım, motosikletiyle TIR'ın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

TIR ŞOFÖRÜ EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan incelemelerin ardından Yıldırım'ın cansı bedeni Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, TIR şoförü Şerif Babasız ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR"

Ferhat Yüksel kazayı, "Kamyon sağ taraftan tam kafayı vermiş şekilde dönüyordu. Motorlu arkadaş bir anda önünden yoluna devam etmek isterken kamyonun altına girdi. Gerçekten üzücü bir durum. Bizim burada her gün gördüğümüz olay, önlem alınması gerekiyor. Pandemi sürecinde bu motorcu arkadaşlar da çoğaldılar. Sağdan giriyorlar, soldan giriyorlar. İnşallah buna bir önlem alınır" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.