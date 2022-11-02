Sarıyer'de TIR'ın altında kalan motokurye öldü
İstanbul Sarıyer'de kavşaktan döndüğü sırada iddiaya göre yanından geçmeye çalıştığı TIR'ın altında kalan motosikletli kurye hayatını kaybetti.
Ayazağa Mahallesi, Maslak Ayazağa Yolu üzerinde, 2 Kasım Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında; motosikletli kurye Ayhan Yıldırım (41) kavşakta dönüş yapan Şerif Babasız'ın kullandığı 34 NK 3632 plakalı TIR'ın yanından geçmek istedi.
KURTARILAMADI
Yıldırım, motosikletiyle TIR'ın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
TIR ŞOFÖRÜ EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ
Yapılan incelemelerin ardından Yıldırım'ın cansı bedeni Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, TIR şoförü Şerif Babasız ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
"ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR"
Ferhat Yüksel kazayı, "Kamyon sağ taraftan tam kafayı vermiş şekilde dönüyordu. Motorlu arkadaş bir anda önünden yoluna devam etmek isterken kamyonun altına girdi. Gerçekten üzücü bir durum. Bizim burada her gün gördüğümüz olay, önlem alınması gerekiyor. Pandemi sürecinde bu motorcu arkadaşlar da çoğaldılar. Sağdan giriyorlar, soldan giriyorlar. İnşallah buna bir önlem alınır" dedi.
Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
En Çok Okunan Haberler
-
- Son dakika: Menderes Samancılar duyurdu: Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
- CHP’deki istifalara az kaldı
- Eşini kiraya veriyor! Saatlik 856, günlük 5 bin lira...
- Ankara kulisleri kaynıyor: 'Erdoğan, AKP'yi artık bir yük olarak görmeye başladı'
- Akşener, o video için konuştu: Hayretler içindeyim, gerçekten Sayın Erdoğan adına çok üzüldüm
- Polis Akademisi Bandosu, AKP'nin seçim şarkısını söyledi: 'Toplumsal huzurun temeline dinamit!'
- Son dakika... Büyükçekmece'de inşaat alanında cesetler bulundu!
- Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal: Babam CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor
- Şişli'de hareketli gece: 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memurunu kaputun üzerinde götürdü
- Erdoğan’ı taklit eden Muhammed Nur Nahya’dan TOGG videosu: 'Sola döndürüyor bizi'