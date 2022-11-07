Sarıyer'de yediği 'mantardan' zehirlenen bir kişi öldü

07 Kasım 2022 Pazartesi, 11:00

Yusuf Yıldız (60) geçen hafta Sarıyer'deki ormanlık alanda topladığı iddia edilen mantarı eşi Feriza Yıldız ile birlikte yedi. Bunun üzerine rahatsızlanarak hastaneye giden çift, tedavi altına alındı.

KURTARILAMADI...

Yusuf Yıldız, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, eşi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alındı.

KARACİĞER NAKLİ YAPILDI

Mantar zehirlenmesi nedeniyle karaciğeri zarar gören Feriza Yıldız'a, karaciğer nakli yapıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Yıldız'ın, hastanenin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Yusuf Yıldız'ın cenazesinin, yapılan incelemelerin ardından Sarıyer'de toprağa verildiği öğrenildi.