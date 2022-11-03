Osmaniye'de aynı aileden 7 kişi yedikleri tavuktan zehirlendi

Osmaniye'de aynı aileden 7 kişi, yedikleri tavuktan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 7 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA
03 Kasım 2022 Perşembe, 07:26
Osmaniye'de aynı aileden 7 kişi yedikleri tavuktan zehirlendi
Abone Ol google-news

Osmaniye'nin Mevlana Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde tavuk yedikten sonra kusma ve ateş şikayeti baş gösteren aynı aileden 7 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alınan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

 


osmaniye tavuk Hastane

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler