Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne saldırı sonrası dev Türk bayrağı asıldı
Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde dün Pazar ayini sırasında yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası kilisenin girişine Türk bayrağı asıldı.
Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde dün saat 11.40 sıralarında pazar ayini esnasında 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleşmiş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti.
Bakan Yerlikaya kilise saldırganlarının yakalandığını açıklamıştı. Yakalanan iki zanlı Emniyet'te ve sorguları sürüyor.
Saldırı sonrası kilisenin giriş kapısına ise dev Türk bayrağı asıldı.
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