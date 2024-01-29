Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne saldırı sonrası dev Türk bayrağı asıldı

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde dün Pazar ayini sırasında yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası kilisenin girişine Türk bayrağı asıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 10:15
Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne saldırı sonrası dev Türk bayrağı asıldı
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Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde dün saat 11.40 sıralarında pazar ayini esnasında 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleşmiş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Bakan Yerlikaya kilise saldırganlarının yakalandığını açıklamıştı. Yakalanan iki zanlı Emniyet'te ve sorguları sürüyor.

Saldırı sonrası kilisenin giriş kapısına ise dev Türk bayrağı asıldı.


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