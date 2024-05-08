Sarıyer'deki taksici cinayetinde yeni gelişme: Soruşturma tamamlandı

Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:15

Güncelleme: 08.05.2024 - 12:15

İstanbul Sarıyer Tarabya Mahallesi'nde, 17 Nisan'da taksici Yaşar Yanıkyürek (58), bıçaklanmış halde yok kenarında bulundu. Türkiye'nin konuştuğu cinayet olayına ilişkin soruşturma neticesinde Yanıkyürek'in, şüpheli Yoosef Bagherian Gharehtapeh (42) tarafından bıçaklandığı, şüphelinin taksiyi ve Yanıkyürek'in parasını alarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Emniyetin operasyonuyla yakalanan Gharehtapeh, 18 Nisan'da sevk edildiği İstanbul Adliyesi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

KAÇAK YOLLARLA ALMANYA'YA GİDECEKTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelinin 11 Şubat 2024’te 3 aylık vize ile Türkiye'ye iş aramak için geldiğini, iş bulamadığı taktirde ise kaçak yollarla Almanya’ya gideceğini söylediği belirtildi. Şüpheli Yoosef Bagherian Gharehtapeh'in Beyoğlu'nda bir otelde kaldığı ve buradan kendisini Almanya'ya götürecek kişilere ulaşmaya çalıştığı anlatıldı.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRİP İTİRAF ETTİ

Şüphelinin iddianamede yer alan ifadesinde, olay günü Yaşar Yanıkyürek'in taksisine yolcu olarak bindiği, taksi ücreti nedeniyle aralarından anlaşmazlık yaşandığı ve bunun üzerine Yanıkyürek'i öldürdüğünü söylediği, ancak daha sonra samimi beyanda bulunarak maktule ait paraları ele geçirmek amacıyla bıçakladığını itiraf ettiği kaydedildi.

PLASTİK KELEPÇE VE KOLİ BANDIYLA YAKALANDI

Şüphelinin kaçırdığı taksinin araç kamerasındaki incelemeye de yer verilen iddianamede, Gharehtapeh'in, Yanıkyürek'in arkasına oturduğu, sağ boyun kısmından başlayarak defalarca kez bıçakladığı, akabinde maktulü yan koltuğa alarak şoför koltuğuna geçtiği, Yanıkyürek'in mont cebinden cüzdanını aldığı ve bu sırada araç içi kamerasının yönünü değiştirdiği anlatıldı. Şüphelinin yakalandığı sırada üzerinden cinayette kullandığı bıçağın yanı sıra 10 adet plastik kelepçe, bir adet koli bandı, bir adet makas ve Yanıkyürek'in cüzdanından aldığı 2 bin 400 TL para ele geçirildiği de iddianamede yer aldı.

CİNAYETİ TASARLAMIŞ

İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüpheli Yoosef Bagherian Gharehtapeh'in, Yaşar Yanıkyürek'e ait paraları yağmalamak için en uygun zamanı kolladığı, şüphelinin, eylemini gerçekleştirebilmek için çoğunlukla tercih edilen sağ arka koltuğa değil, Yanıkyürek'in hemen arkasına oturduğu ve maktulün kendisine müdahale etmesine imkan tanımadan bıçakladığı belirtildi. Şüphelinin eylemini önceden tasarladığı plan doğrultusunda gerçekleştirdiğinin kaydedildiği iddianamede, şüphelinin aldığı paralarla kaçmaya çalıştığı, yanında bulundurduğu plastik kelepçe, makas ve koli bandı da dikkate alındığında yağma amacıyla Yaşar Yanıkyürek'i öldürdüğü ifade edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 15 YIL HAPİS TEALEP EDİLDİ

İddianamede, şüpheli Yoosef Bagherian Gharehtapeh’in "Tasarlayarak öldürme" ve "Silahlı yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, İstanbul ağır ceza mahkemesine gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi durumunda dava açılacak ve şüpheli Yoosef Bagherian Gharehtapeh hakim karşısına çıkacak.