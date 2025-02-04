Şarkıcı Kurtuluş Kuş cinsel saldırı davasında beraat etmişti: Yargıtay kararın bozulmasını talep etti

Şarkıcı Kurtuluş Kuş, Aydın’daki bir otelde B.B’ye nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraat etmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bularak, kararın bozulmasını talep etti.

Şarkıcı Kurtuluş Kuş cinsel saldırı davasında beraat etmişti: Yargıtay kararın bozulmasını talep etti
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2025 - 12:42

Aydın’daki bir otelde B.B’ye (21) nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve ardından beraat eden Kurtuluş Kuş’un davası İstinaf Mahkemesi’ne taşındı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararda herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını belirterek başvuruyu esastan reddetti ve Kuş’un beraat kararını onadı.

KARARIN BOZULMASI TALEP EDİLDİ

Aile mahkemenin kararı onamasının ardından dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı buldu. Savcılık kararın bozulmasını talep etti.

Savcılık eksik tanık ifadelerinin olduğunu ve eksik kovuşturma sonucu hüküm kurulduğunu belirtti. Önümüzdeki günlerde ise Yargıtay’ın kararı bekleniyor.  


Etiketler: #Kurtuluş Kuş #Cinsel saldırı

İlgili Haberler

Şarkıcı Kurtuluş Kuş’un davası İstinaf Mahkemesi’nde: Aileden adalet çağrısı

Şarkıcı Kurtuluş Kuş’un davası İstinaf Mahkemesi’nde: Aileden adalet çağrısı
İstinaf Mahkemesi Şarkıcı Kurtuluş Kuş’un beraat kararını onadı: Aile Yargıtay’a başvuracak

İstinaf Mahkemesi Şarkıcı Kurtuluş Kuş’un beraat kararını onadı: Aile Yargıtay’a başvuracak
İstinaf mahkemesi şarkıcı Kurtuluş Kuş’un beraat kararını onamıştı: Aileden Yargıtay’a başvuru

İstinaf mahkemesi şarkıcı Kurtuluş Kuş’un beraat kararını onamıştı: Aileden Yargıtay’a başvuru
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler