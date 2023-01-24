Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı: 'Bir cinayette daha adı geçiyor!'

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 13:47

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 13:47

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; 1 Ocak'ta Sancaktepe’de ormanda elleri ve ayakları bağlanmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını aldı.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri; mantar toplamaya çıkan bir ailenin fark ettiği erkek cesedinin parmak izinden kimliğinin Semih Sevim'e ait olduğunu belirledi. Yapılan ilk incelemenin ardından, ailesiyle irtibat kuruldu ve Sevim'in Tokat'ta ikamet ettiği, ancak kendisinden haber alınmadığı için ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi.

(Semih Sevim)

FAİL ESKİ KIZ ARKADAŞI ÇIKTI

Semih Sevim'in İstanbul’da görüştüğü kişilerin ifadeleri, kullandığı sosyal medya hesapları ve plaka tanıma sistemi (PTS) üzerinden öldürülmeden önceki iletişim ve hareket trafiği belirlendi. Olayda şüphesi olduğu değerlendirilenlere yönelik olarak 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapan jandarma ekipleri; Sevim'in eski kız arkadaşı şarkıcı Seçil Çiftçi’nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi.

Ekipler, sosyal medya hesaplarından Sevim'i tehdit ettiği üzerine bulgular elde ettiği ve evinde uyuşturucu bulduğu Seçil Çiftçi’yi gözaltına aldı. Çiftçi ifadesinde eski erkek arkadaşı Semih Sevim ile ayrıldıklarını, ancak Semih Sevim'in kendisini rahatsız etmeye devam ettiğinden aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü, sonra cesedi babası Cemal Çiftçi ile birlikte Sancaktepe'de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti.

Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Semih Sevim'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

(Şarkıcı Seçil Çiftçi)

‘VEFATINDAN BİR GÜN ÖNCE İSTANBUL'A GİTTİ’

Semih Sevim'in Tokat'ta yaşayan iş insanı ağabeyi Ufuk Sevim, kardeşi ile katil zanlısı Seçil Çiftçi'nin arkadaşlıklarının 7 yıl öncesine dayandığını belirterek, "Seçil Çiftçi buradan İstanbul'a taşındı. Semih Tokat'ta kaldı. İşinde, gücünde, herkes tarafında sevilen bir insandı. Seçil ile ufak tefek tartışmaları oldu. Hakaret nedeniyle mahkemelik olmuşlardı. Semih vefat etmeden bir gün önce İstanbul'a gitti. 27'sinde mahkemesi vardı.

Mahkemeden sonra biz bir daha haber alamadık. Mahkemeden çıktığı zaman beni arayıp 'Mahkeme güzel geçti. Ben akşam binip, geleceğim' dedi. Mahkemeden sonra Seçil, kardeşimizi arıyor, evine çağırıyor. Çağırırken de tablet ve telefon istiyor. 'Gel barışalım' gibisinden. Rahmetli de çiçek alarak Seçil'in evine gidiyor" dedi.

'SEMİH'E KUMPAS KURULDU'

Seçil Çiftçi'nin kapıyı açarken kardeşini kamerayla görüntülediğini belirten Ufuk Sevim, "Şimdi ben buradan soruyorum. Bir insan evine gelen her insanı kapıyı açarken kameraya mı çekiyor. Onu da sosyal medyada paylaşıyor, 'kapıma dayandı, beni tehdit etti' diye. Böyle asılsız haberlere biz asla inanmıyoruz. Seçil Çiftçi araştırıldığı zaman manken, sanatçı değil de. İnsanları sosyal medyadan kandırıp tuzağa düşürdüğü anlaşılıyor. Bununla ilgili de elimizde delilerimiz var. Mahkemeye sunacağız. Bu cinayeti tek başına Seçil Çiftçi'nin de işlediğine akılımız ermiyor. Semih'e kumpas kuruldu. Bu açıkça belli. Bu Seçil Çiftçi'nin tek başına işleyebileceği bir cinayet değil. Çünkü karşınızdaki bir bayan. Semih bir bayanın değil, 10 tane erkeğin arasına girse kendini koruyabilecek güçte bir insandı. Semih arkadan darbe almış" diye konuştu.

(Katledilen Semih Sevim'iin ağabeyi Ufuk Sevim)

'ÖLDÜRDÜKTEN SONRA NEDEN EZİYET VE İŞKENCE ETTİN'

Seçil Çiftçi'nin ifadesinde kendisinin öldürdüğünü söylediğini anımsatan Ufuk Sevim, şöyle konuştu:

"Biz Seçil Çiftçi'ye soruyoruz. Madem öldürdün, öldürdükten sonra neden eziyet ve işkence ettin. Ellerini, kollarını bağlayarak neden ormana attın. Madem senin kapına dayandı, neden polisi, jandarmayı arayıp, 'Benim evime geldi. Ben de vurdum, öldürdüm' diyerek neden teslim olmadın? Neden cesedi olaydan sonra 4-5 gün sonra bulundu? Bunların araştırılmasını istiyoruz.

2. CİNAYET İDDİASI

Bir de Yaren Korucu cinayetinde de adı geçiyor Seçil Çiftçi'nin. Bizim tahminlerimiz daha da güçlendi. Biz Yaren Korucu cinayetini Semih'in bildiğini tahmin ediyoruz. Niyetleri Semih konuşur diye ortadan kaldırmaktı. Biz adalete güveniyoruz. Üstüne basarak diyoruz. Seçil Çiftçi'nin bu cinayette tek başına olmadığını, yanında başka kişilerin olduğu kanaatindeyiz. Bunun açığa çıkmasını istiyoruz. En ağır şekilde yargılanmalarını istiyoruz. Bu kadın, kardeşimi yıllarca sömürdü. Elinde avucunda ne varsa hepsini aldı. Hiçbir şey bırakmadı. Hesaplarda para kayıtları var. Semih, Tokat'ta sevilen, sayılan bir kişiydi. Herkes tarafından seviliyordu" ifadelerini kullandı.

(2018'de şüpheli şekilde yaşamını yitiren Yaren Korucu)

ÖLDÜRÜLEN KIZIN SUNUCU ABLASI: 'CİNAYET DUYULMASIN DİYE ÖLDÜRDÜ'

Öte yandan Sunucu Gülşen Korucu, şarkıcı Seçil Çiftçi’nin cinayetin 2018’de silahla vurulup hayatını kaybeden 19 yaşındaki kız kardeşi Yaren Korucu'yla ilgili olduğunu iddia etti.

Korucu, "Seçil ve Yusuf sevgili oluyorlar, Yaren’i ortadan kaldırmak için birbirlerine yardım ediyorlar. Yaren’in boynundaki tırnak izinin Seçil’e ait olduğunu düşünüyorum. Seçil, Yaren olayını anlatmak için 150 bin lira para istedi. Seçil geceleri kardeşimi arayıp, ‘Yaren’in can çekişmeleri, inlemeleri gözümün önünden gitmiyor’ diyordu. Muhtemelen Seçil alkollüyken Semih’e Yaren’i öldürdüklerini anlattı. Son zamanlarda bence Semih, Seçil’i Yaren olayı ile ilgili tehdit ediyordu, Yaren cinayeti duyulmasın diye Semih’i ortadan kaldırdı." dedi.

(Yaren Korucu'nun ablası sunucu Gülşen Korucu)

YAREN KORUCU CİNAYETİ

Olay, 2 Kasım 2018’de Başakşehir 2. Kısım Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 19 yaşındaki Yaren Korucu’yu, göğsünden vurulmuş halde buldu. Genç kadının yanında da tabanca bulundu. Olay polis kayıtlarına ‘İntihar teşebbüsü’ diye geçti.

Hastaneye kaldırılan Yaren Korucu, hayatını kaybetti. Korucu’nun ablası Gülşen Korucu’nun iddiasına göre, kız kardeşi Yaren, eski erkek arkadaşı Yusuf S. ve Seçil Çiftçi tarafından birlikte öldürüldü. Korucu, kız kardeşinin boynundaki tırnak izlerinin de Çiftçi’ye ait olabileceğini iddia etti. Semih Sevim’in de Yaren’in ölümüne ilişkin bilgi sahibi olduğu için öldürüldüğünü söyledi.

(Yusuf S.)

'OLAY GÜNÜ YUSUF EVİMİZİN İLERİSİNDE YAREN’İ ARABAYLA ALDI'

Sunucu Gülşen Korucu, "2018 yılında kız kardeşim Yaren, saat 13.30 sıralarında duş alıp evden çıkıyor. Annem balkondan dışarı bakarken Yusuf denilen şahsın evimizin ilerisindeki marketin önünden aldığını görüyor. Annem o an kimseye bir şey söyleyemiyor. En küçük kardeşimiz Gizem, akşam 17.00 gibi Yaren’i arayıp nerede olduğunu soruyor. Yaren, ‘Aşkım 2-3 saat sonra evdeyim, geliyorum’ diyor. Yaren’den saat 17.00’den sonra haber alamadık. Akşam 20.30 gibi kardeşim Gizem aradı, ‘Abla koş, polisler aradı Yaren hastanedeymiş’ dedi. Sonra zaten hastaneye gittik.

Yoğun bakım kapısındaki görevlinin gözlerine bakınca Yaren’in öldüğünü anladım. Biz olayı sorduk, Yaren’i nerede bulduklarını sorduk. Bize tam bu noktayı gösterdiler. Birileri görüp ambulansı aramış, silahla kendini göğsünden vurduğu iddia ediliyor. Bu noktada çok beklemiş, madem silahla kendini vurmuş neden kimse duymamış? Bu kız kan kaybından öldü ama olay yerinde 3 damla kan vardı. Bu nasıl iş. Olayın üçüncü günü geldim kamera kayıtlarını araştırmak için ama tam bir kör noktaya bırakmışlar" dedi.