Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 23 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı, 23'ü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 09:06
Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 23 zanlı tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için son bir haftada kent genelinde çalışma yapıldı.

Çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 66 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 23'ü tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


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