Tekirdağ’da buğday yüklü TIR ile 300 dönüm tarım arazisi yandı

Tekirdağ’da biçilmiş tarlada buğday yüklü TIR’da çıkan yangında araç ile birlikte alevlerin sıçradığı bölgede 300 dönüm tarım arazisi yandı.

DHA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 07:16
Tekirdağ’da buğday yüklü TIR ile 300 dönüm tarım arazisi yandı
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Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Yuvam Mahallesinde gece saatlerinde tarladan biçilen buğdayın yüklendiği TIR’da henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tarlaya yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi TIR ve tarım arazisindeki yangına müdahale etti.

Rüzgarın şiddetiyle yakında bulunan ormanı tehdit eden alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla ağaçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında TIR kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 300 dönem tarım arazisi zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürdürülürken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. 

 

 

 


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