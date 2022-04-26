Saros Körfezi’nde bulunan LNG gemisine çevre örgütlerinden tepki
Saros Körfezi’nde yapımı devam eden FSRU limanında oluşabilecek LNG gemisi patlaması atom bombası etkisi yaratacak. Büyüklüğü ikinci Dünya Savaşı’nda Japonya’nın Hiroşima kentine atılan atom bombasının üç katını geçecek. Bölgedeki fay hattı da riski artırıyor.
Edirne’nin Saros Körfezi’nde en bakir kalmış kıyılarından Sazlıdere’de Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) doğalgaz limanı yapıyor. Tamamlandığında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gemileri limana yanaşacak. Gemiler BOTAŞ’ın yaptığı Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) limanına gaz boşaltımı yapacak. Liman inşası başladığından beri çevre örgütlerinin tepkisi sürüyor.
FAY HATTINA YAKIN
Liman inşaatının sekiz büyüklüğünde deprem üretme potansiyelindeki Ganos fay hattının yedi kilometre yakınında olduğunu belirten Saros Gönüllüleri Dayanışması sözcüsü Mürşide Çoban, “Olası bir tanker sızıntısında yakıt suya döküldüğü yerde hızla donacak ve buharlaşacak. Gaz bulutu halinde çevreye yayılıp ateş alması durumunda bölgede yangın çıkacak ve körfeze kıyı ormanlara sıçrayacak” dedi. Çevre örgütleri liman inşası sırasında ortaya çıkan balçık ve kullanılan ekipman yağlarının denizi kirlettiğini, tabandaki bitkileri öldürdüğünü belirtiyor.
TELAFİ OLMAZ
Saros Gönüllüleri Dayanışması sözcüsü Çoban, sızacak yakıtın durgun ve sığ bir körfezden arındırılmasının mümkün olmayacağını belirterek endişelerini şöyle dile getirdi: “Kaza tüm Trakya bölgesi etkileyecek. Telafisi mümkün olmayan zarara yol açacak. Ormanlık alana 10 binden fazla ağaç keserek 17 kilometre kara boru hattı döşendi. Gazın oluşturacağı muhtemel risk boru hattının geçtiği arazi ve ormanı da etkileyecektir.”
MEKSİKA ÖRNEĞİ
Yaz döneminde oluşabilecek kaza durumunda tatil yapan milyonlarca insanın zarar görebileceğini dile getiren Çoban, “2021 yılında Meksika’da denizaltında patlayan boru hattında nedeniyle çıkan yangınla beraber deniz suyu kaynamış ve deniz ekosisteme olağanüstü zarar vermişti. Olası patlama veya yangın Saros Körfezi’nin sonu olacaktır” diye konuştu.
HİROŞİMA’NIN ÜÇ KATI
Japonya’da Hiroşima’ya atılan ve İkinci Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren atom bombası 18 bin ton patlayıcıya eşdeğer güçteydi. Çoban, Saros Limanı’nda oluşabilecek LNG patlamasının ise yaklaşık 55 bin ton patlayıcı etkisi yaratacağını belirtti. Bu, Saros’ta, Hiroşima’da yıkıma neden olan atom bombasının üç katından fazla etkiye sahip olacağını gösteriyor.
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