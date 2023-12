Şaşırtmayan sözler… Halil Konakçı bu kez Şeyh Sait’e ‘kahraman’ dedi!

Yayınlanma: 19.12.2023 - 12:35

Güncelleme: 19.12.2023 - 12:44

Diyarbakır’da yeni yapılan bir bulvara Şeyh Sait’in adının verilmesi üzerine tartışmalar başladı.

Kamuoyunda bir süredir devam eden bu tartışmalara Cumhuriyet’i ve laikliği hedef alan konuşmalarıyla bilinen imam Halil Konakçı da dahil oldu.

Konakçı, sosyal medya platformunda yapmış olduğu paylaşımda, “Şeyh Said bir İslam kahramanıdır” dedi.

Halil Konakçı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu hafta Şeyh Said’i tartıştık. Yüksek sesle ama gizli gizli değil. Benim okul kitabımda Şeyh Said’in resmi vardı, ‘vatan haini’ diye. Şimdi gümbür gümbür ‘Şeyh Said hain değildir’i konuşuyoruz. Şeyh Said bir İslam alimiydi. Niçin ayaklandı? İslam yıkıldığı için ayağa kalktı. Adama iftira attılar ‘İngilizlerle anlaştı’ diye, hayatında İngiliz mi gördü acaba? Bak bugün yüksek sesle tartışıyoruz. Demek ki iyiye giden bir şey var. Şeyh Said bir İslam kahramanıdır.”

Konakçı’nın bu paylaşımına tepki yağdı.