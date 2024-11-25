Şaşkına çeviren görüntü... Başıboş atlar trafiği birbirine kattı
İstanbul'da başıboş atlar trafiği birbirine kattı. Otoyolda seyir halinde olan bir ticari araç atlardan birine çarptı. Kazanın ardından at öldü.
Olay, saat 12.00 sıralarında Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Yolu Tayakadın mevkisinde gerçekleşti.
Başıboş atlar otoyolda trafiği birbirine kattı. Otoyolda koşan atlardan birine ticari araç çarptı.
Kazanın ardından at hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitiren at olay yerinden kaldırılırken, atların otoyolda koştuğu anlar ise yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Başıboş atları çeken bir yurttaş, “Veliefendi hipodromundayız” ifadelerini kullandı.
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